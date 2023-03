Berne : Une fausse réfugiée ukrainienne pique des sous à un aîné

Prétextant un besoin urgent d’argent pour une opération des reins, une femme a soutiré de l’argent à un homme de 90 ans. Elle a également prétendu avoir besoin de fonds pour acheter un appartement et l’aménager. Cette femme a indiqué avoir fui l’Ukraine alors qu’elle vient de Roumanie. L’affaire a été traitée par la justice et le Ministère public bernois a reconnu cette ressortissante roumaine de 42 ans coupable d’escroquerie multiple et de tentative d’escroquerie.

Une peine exemplaire

Le Ministère public justifie la peine d’emprisonnement d’une part par la situation financière de la femme et d’autre part par le fait qu’elle s’en est prise à un homme âgé et faible et a agi avec une extrême persévérance. «Il faut ici donner un signal ferme. Ce n’est possible qu’avec une peine d’emprisonnement, d’autant plus que la prévenue sait pertinemment qu’une peine pécuniaire ne pourrait jamais être exécutée», a motivé la justice. Un petit montant lui est néanmoins facturé. Elle doit payer elle-même les frais de procédure, d’un montant de 2800 francs.