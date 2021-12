Cryptomonnaie : Une faute de frappe lui fait perdre 297’000 dollars

Un vendeur a bradé accidentellement à 3000 dollars une image NFT du Bored Ape Yacht Club qu’il souhaitait vendre 300’000 dollars.

Il doit encore s’en mordre les doigts. L’ancien détenteur d’une image NFT (objet virtuel certifié grâce à la technologie de la blockchain) de la prestigieuse collection Bored Ape Yacht Club l’a bradée accidentellement au centième de son prix. L’image de singe virtuel a ainsi été achetée par une heureuse personne pour 3000 dollars au lieu de… 300’000 dollars. Au moment de taper 75 ethereum, le vendeur a commis une faute de frappe et a inséré à la place le prix de 0,75 ethereum.

Si dans la finance traditionnelle, de telles erreurs peuvent être annulées à temps, ce n’est pas le cas avec les NFT et les cryptomonnaies, explique CNet . Le site spécialisé, qui rappelle d’autres cas similaires dans ce domaine, indique que l’article a été acheté instantanément.

«Comment c’est arrivé? Un manque de concentration je suppose», a commenté Max, le malheureux vendeur. «Je liste beaucoup d’articles tous les jours et je n’ai tout simplement pas été assez attentif. J’ai tout de suite vu l’erreur lorsque mon doigt a cliqué sur la souris», raconte-t-il. Mais il était déjà trop tard. Un robot programmé pour acheter des NFT listés en dessous d’un certain prix a conclu la transaction en payant 34’000 dollars supplémentaires pour accélérer la vente et s’assurer que personne ne puisse s’emparer du produit. L’image NFT a ensuite été rapidement remise en vente pour un prix de 248’000 dollars. De quoi offrir une belle plus-value à son nouveau propriétaire.