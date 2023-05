Une faute de frappe pourrait lui coûter sa lune de miel

Il a donc rempli un nouveau formulaire mais un jour plus tard, l’eTA lui a été refusée. Il lui était en plus demandé de consulter un médecin-conseil canadien. «J’ai dû cocher quelque chose de faux quelque part, je ne peux pas l’expliquer autrement», explique-t-il.

Il tente alors d’expliquer sa situation sur le site internet de l’Office canadien de l’immigration. «Peu de temps après, j’ai reçu un mail, écrit de manière haineuse, qui suggérait que j’avais dit des contre-vérités», reprend le Zurichois. On l’a en plus menacé de bloquer son entrée dans le pays s’il ne consultait aucun des trois médecins-conseils dans les dix jours.

«Grotesque»

Le Zurichois s’est rendu chez un médecin genevois et s’est plié à un contrôle de santé qu’il qualifie de «grotesque d’un point de vue purement médical». Il a eu droit à une radiographie des poumons et des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés. Il a déjà dû payer 550 francs et une autre facture suivra.