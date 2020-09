Juste avant la fin, son adversaire était monté jusqu’à la fière somme de 6100 francs. Décidé de ne pas se laisser vaincre si proche du but, l’Alémanique a voulu miser 6200 francs. Or dans le feu de l’action et sans doute sous le coup du stress, il s’est trompé et a rajouté un zéro de trop à la fin. Il a ainsi misé 62’000 francs au lieu de 6200. Sans grande surprise, son offre n’a pas été dépassée et la plaque lui a été attribuée.