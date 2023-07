Hockey sur glace: Une femme à la tête de Hockey Canada, une grande première

«L’avenir du hockey est sans limites», a déclaré Katherine Henderson dans une communiqué, soulignant qu’elle chercherait à «faire en sorte que l’ensemble de la population canadienne vive une expérience avec ce sport qui convient à chacun et chacune».

Reconnue au niveau international pour son engagement envers l’équité et l’inclusion dans le sport, elle a réussi à réformer Curling Canada en y apportant l’équité salariale entre les équipes féminines et masculines, en accueillant davantage de Canadiens dans ce sport et en menant à bien un redressement financier du modèle d’affaires de l’organisation.