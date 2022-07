Tessin : Une femme à moto chute et est écrasée sur l’autoroute A2

Une trentenaire, passagère d’un deux-roues, est tombée dimanche sur l’autoroute. Elle a été heurtée mortellement par une voiture.

Un motocycliste suisse de 43 ans résidant dans la région tessinoise et sa passagère, une citoyenne italienne de 36 ans résidant dans le Mendrisiotto, circulaient en direction du sud sur l’autoroute A2 vers 1 h 30 dimanche matin. Pour des raisons qui font l’objet d’une enquête, la femme est tombée de la moto et a ensuite été heurtée par une voiture conduite par une Italienne de 23 ans, originaire de la province de Côme. Les secours sont arrivés rapidement. La trentenaire est morte sur place des suites de ses graves blessures. Les autres personnes impliquées dans l’accident n’ont pas été blessées. Afin de permettre les opérations de sauvetage et les enquêtes nécessaires, le tronçon d’autoroute concerné par l’accident a été fermé jusqu’à 5 heures du matin.