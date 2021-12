Valais – Une femme accède à la présidence d’une société de chasse

« Nous nous réjouissons qu’une femme accède à la présidence d’une Diana et qu’elle puisse s’investir pour la promotion et la défense de notre passion » , résume Pascal Vuignier, le président de la Fédération valaisanne des sociétés de chasse (FVSC). C’est une tâche importante qui requière beaucoup de travail. »

Selon Pascal Vuignier, les nominations de Valérie Besse et désormais d’Alexandra Lengen sont la preuve d’une évolution. « Nous constatons depuis plusieurs années une forte augmentation de femmes qui passent leur permis et qui chassent , indique-t-il. C’est réjouissant . Elles apportent une diversité et une sensibilité différente qui, sans aucun doute, favorisera la chasse et son évolution. » Et permet de combler le retrait d’adeptes souvent devenus trop âgés. Actuellement, une personne sur dix passant son permis de chasse est une femme dans le canton.