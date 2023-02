États-Unis : Une femme accusée d’avoir décapité son amant pète un plomb au tribunal

Dans sa carrière d’avocat dans le Wisconsin, Me Quinn Jolly en a certainement déjà vu des vertes et des pas mûres. Mais mardi, l’homme de loi a vécu un moment particulièrement désagréable au tribunal de Greenbay. Me Quinn Jolly a la lourde tâche de défendre Taylor Schabusiness, une jeune femme de 25 ans accusée d’avoir commis un meurtre particulièrement sordide. L’Américaine est inculpée de meurtre au premier degré, mutilation d’un corps et agression sexuelle au troisième degré.