Bâle - Une femme agressée sexuellement dans des toilettes publiques

L’agresseur est un homme âgé de 25 à 30 ans et mesure environ 1 mètre 65. Il aurait une tache de naissance sur le front. Ses yeux sont couleur marron, il a des sourcils proéminents et des cheveux noirs coiffés en arrière. Il parle italien et arabe. Au moment du crime, il portait des chaussures de sport noires, un pantalon en jean clair, une veste noire, un pull noir et une casquette.