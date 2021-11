Wetzikon (ZH) : Une femme balance la poubelle sur les voies alors que le train arrive

Un incident s’est produit dimanche soir en gare de Wetzikon. Personne n’a été blessé mais le train a été endommagé.

Un train qui entre en gare et qui percute une poubelle métallique habituellement placées sur les quais: c’est ce qui s’est produit dimanche soir à la gare CFF de Wetzikon (ZG). Un lecteur a filmé la scène: on y voit une femme malmener la poubelle avant de la jeter tout bonnement sur les voies. Peu après, un train arrive et ne peut que percuter l’objet, qui se brise et gicle dans tous les sens.