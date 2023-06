Forel (VD): une femme chargée trois fois par un taureau

Le taureau a chargé à trois reprises (photo d’illustration). Getty Images/iStockphoto

Police et ambulance ont dû se rendre, jeudi après-midi, dans une exploitation agricole de Forel (Lavaux), dans le canton de Vaud. «Une femme qui travaillait sur place a été chargée à trois reprises par un taureau. Blessée, elle a été emmenée au CHUV par la REGA», confirme la police cantonale vaudoise. L’accident s’est produit alors que l’animal se trouvait dans un box, en attendant d’être vendu. La gravité des blessures de l’agricultrice n’est pour l’heure pas connue.

En France, quelque 200 accidents de ce type se produisent chaque année, avec parfois des conséquences fatales. En Suisse, de tels incidents sont devenus rares. «De nombreuses exploitations se sont tournées vers l’insémination artificielle et ne possèdent plus de taureau. Il y a plusieurs raisons à ce choix mais l'une d'elles est sécuritaire, car c’est un animal qui est et restera toujours imprévisible», explique Étienne Junod, du Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA).

«Il faut faire le mort»

D’une manière générale, les taureaux sont aussi plus calmes quand ils sont dans les prés au milieu du troupeau. «Seuls dans un box, ils sont plus difficiles de caractère, estime Étienne Junod. De plus, les taureaux obéissent souvent mieux à une personne en particulier. Si ce n’est pas cette personne qui entre dans le box, ou qu’elle montre de la peur, ça peut déclencher une forme d’agressivité.»