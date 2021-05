Préalpes vaudoises : Une femme de 30 ans chute de 150 mètres et se tue

Dimanche, deux personnes marchaient dans le secteur de la «Cape au Moine» dans les Préalpes vaudoises, quand l’une des deux est tombée.

Dimanche, vers 16h40, la police a été avertie qu’un accident de montagne s’était produit dans la région de la «Cape au Moine», aux Avants sur la commune de Montreux (VD). Un homme et une femme pratiquaient la randonnée, lorsque la femme a glissé sur environ 150 mètres et a fini sa course dans une rimaie. Héliportée par la REGA au CHUV, la victime, une ressortissante polonaise de 30 ans, est décédée quelques heures après les faits.