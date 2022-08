Canton d’Argovie : Une femme de 33 ans décède après un accident de bateau

Jeudi soir, à 22 h, la police cantonale argovienne a été prévenue d’un accident près de Rheinfelden (AG). Il était question d’un bateau ayant percuté un mur et de plusieurs personnes se trouvant dans l’eau. Une vaste opération de sauvetage a été lancée: plusieurs embarcations des pompiers de Rheinfelden (Suisse et Allemagne), de la Société allemande de sauvetage et trois hélicoptères ont participé aux recherches.