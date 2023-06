Redevance Radio-TV: Une femme, deux noms: l’improbable ping-pong qui fait dérailler Serafe

De 2021 à 2023, une affaire de nom de facturation a empoisonné la vie d’une septuagénaire yverdonnoise. 20min/Marco Zangger

Pour elle, pour ses proches et pour ses voisins, elle est Viviane S. depuis une quarantaine d’années. S., comme le nom de l’ancien mari de cette veuve d’une septantaine d’années. Mais pour Serafe, l’organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision, Viviane S. n’existe plus depuis 2021. La structure qui a remplacé Billag ne reconnaît plus que Viviane B., du nom de jeune fille de cette retraitée française, devenue yverdonnoise d’adoption. La faute à une double subtilité administrativo-légale (lire encadré ci-dessous).

Imbroglio sur les noms

Pour une raison inconnue, l’une des dernières factures de redevance a tout de même été adressée à Viviane S. Sauf que quand celle-ci s’est acquittée des 605 francs pour la redevance d’un an et quelques mois, Serafe a constaté que cette cliente était «inconnue» et lui a remboursé le montant. Mais n’ayant pas été avisée par Serafe, la septuagénaire ignorait tout de l’affaire. Un peu plus tard, l’organe de perception a envoyé un rappel à la même personne… mais sous son nom de jeune fille, Viviane B.

Serafe jugé «incompétent»

Persuadée d’avoir déjà réglé son dû, Viviane a d’abord laissé couler. Un second rappel plus tard, le couperet tombe: une menace de poursuites est brandie. Ce n’est qu’à cet instant que la Vaudoise a compris le problème et a constaté le remboursement effectué par Serafe. «Ces chicaneries administratives qui durent depuis 2021 sont illogiques et causent des dégâts, explique pudiquement Viviane S. Pour des raisons liées à mon vécu familial, mon nom de jeune fille est lourd à porter.»

Sa santé ayant fortement décliné, c’est désormais son compagnon, Daniel, qui monte au front. «Pour moi, elle est devenue malade à cause de cette affaire qui a réveillé un traumatisme lié à son enfance. Voilà les conséquences de la super-rigidité et de l’incompétence de Serafe», tonne cet ancien commandant des pompiers à la retraite.

La loi, c’est la loi

Mais selon son porte-parole, Serafe n’a fait qu’appliquer la loi. «Les cantons et les communes doivent transmettre chaque mois les données du registre des habitants. Serafe ne peut y apporter aucune modification», a indiqué Erich Heynen. Autrement dit: si une facture est adressée à l’ancien nom d’une personne, c’est que c’est ce nom qui figure au contrôle des habitants de sa commune. Indépendamment du nom qu’elle déclare dans ses autres relations contractuelles.

De guerre lasse, Viviane est d’accord de régler la facture adressée à son nom de jeune fille, non sans fustiger le caractère très procédurier de Serafe.