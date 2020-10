Colombie : Une femme, disparue depuis deux ans, retrouvée en pleine mer

Une quadragénaire, portée disparue depuis deux ans, a été sauvée de justesse par des pêcheurs alors qu’elle flottait sur une bouée depuis huit heures.

Angelica vivait dans un foyer pour femmes battues depuis deux ans, mais elle a été contrainte de quitter ce refuge récemment. Désespérée, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle s’est ainsi jetée à la mer avant de croiser, huit heures plus tard, la route des pêcheurs. Ces derniers ont ainsi aperçu Angelica qui flottait dans l'eau, les yeux fermés. Elle portait un pantalon et des baskets et s’agrippait à une bouée. Les médias locaux se demandent donc si elle a tenté de se suicider en se laissant dériver.