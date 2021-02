Une mère de famille qui se promenait dans le quartier des Eaux-Vives vendredi dernier, avec son fils et son père, a assisté à une scène qui l’a scandalisé. Sur le trottoir, non loin d’elle, une femme entraînait son chien à mordre, a-t-elle rapporté à la «Tribune de Genève». Elle-même propriétaire d’un canidé, elle déplore le manque de présence policière dans les parcs et les lieux de promenade pour dissuader de tels comportements, qui restent difficiles à dénoncer, selon elle.