Canton de St-Gall : Une femme enceinte frappée à plusieurs reprises par son ami

Une dispute a éclaté au sein du couple le 24 décembre, soir du réveillon de Noël. L’homme aurait menacé et frappé à plusieurs reprises sa compagne qui a dû fuir le jour de Noël.

Noël a été mouvementé dans le canton de Saint-Gall où la police a dû intervenir à plusieurs reprises. Le cas le plus grave est celui d’une femme de 30 ans, enceinte, qui a été agressée violemment par son compagnon dans la nuit de Noël. L’homme, âgé de 28 ans, l’a menacée verbalement et l’a frappée à plusieurs reprises.

Coup de couteau

Enfin, la police a également dû intervenir à Flawil à la suite d’une dispute encore dans un immeuble d’habitations. Un homme a appelé son voisin de 43 ans au calme. Mais ce dernier, s’est emporté et s’est mis à hurler dans la cage d’escalier. Il a aussi endommagé des meubles ainsi qu’une fenêtre. À l’arrivée des agents, il a jeté une barre en bois par terre et il était blessé au visage. L’enquête doit déterminer comment et par qui il a été blessé.