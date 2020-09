Le jour du drame, la victime aurait déjà commencé à se sentir mal au restaurant. Son état de santé s’est ensuite dégradé lorsqu’elle est rentrée dans la maison des parents de son compagnon. Ce n’est qu’au troisième coup de téléphone, qu'une équipe du SAMU s’est déplacée, mais les secours n’ont pas pu la sauver. «Ils passaient le week-end en famille. Dimanche matin, vers 8h30, on a vu deux véhicules de pompiers, une ambulance, les gendarmes. Ils sont restés jusqu'à midi à peu près. Et puis on a vu la morgue arriver», ont raconté des témoins au quotidien régional.