France : Une femme est jugée pour avoir étouffé sa mère de 84 ans

Une mère de famille qui s’occupait de sa mère âgée depuis des années est devant la justice. Elle reconnaît l’avoir tuée car elle était «à bout». Ses frères et soeurs ne se sont pas constitués partie civile.

«J’en pouvais plus, depuis toutes ces années...», a déclaré à l’ouverture de l’audience cette petite femme, coiffée d’un carré blond, qui s’occupait depuis 20 ans d’une mère décrite par ses proches comme «difficile», voire «tyrannique» avec sa fille.

Le matin du dimanche 16 avril 2017 à Dorans, petite commune de 700 habitants proche de Belfort, les pompiers étaient entrés chez Martine Grandjean et découvert sa mère, Yvonne Blattner, allongée sur un lit, un sac plastique dans la bouche et un oreiller sur la tête.

Elle s’est débattue

La perpétuité?

Martine Grandjean, qui comparaît libre après avoir été placée sous contrôle judiciaire, est jugée pour «meurtre sur ascendant» et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats Me Patrick Uzan et Alain Dreyfus-Schmidt plaideront l’acquittement.