France : Une femme et son ex-conjoint retrouvés morts à Paris

Lundi, une enquête pour «homicide par conjoint» a été ouverte après la découverte de deux corps sans vie avec des blessures au couteau. Le bébé a été retrouvé intact.

Une enquête pour «homicide par conjoint» a été ouverte lundi, après la découverte des corps sans vie d’un homme et d’une femme dans un appartement du XVIIe arrondissement de Paris, a-t-on appris de source policière et auprès du parquet. «L’origine exacte des décès est à déterminer», a précisé à l’AFP le parquet de Paris. Les policiers ont été appelés vers 13h00 par une femme «signalant un homme frappant une femme dans un appartement», a expliqué une source policière.

Arrivés sur place, ils ont découvert «le corps d’une femme et celui d’un homme, tous deux morts», a ajouté cette source. La femme avait de «nombreuses blessures au couteau» sur le corps et l’homme avait reçu «un coup de couteau dans la poitrine», a détaillé une source proche du dossier. Selon les premiers éléments de l’enquête, la femme était âgée de 39 ans et l’homme, qui pourrait être «son ex-conjoint», avait 48 ans, a ajouté le parquet.