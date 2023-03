Belgique : Une femme euthanasiée, 16 ans après avoir égorgé ses cinq enfants

Loi belge de 2002

L’information, donnée jeudi par le média belge francophone Sudinfo, a été confirmée à l’AFP par Nicolas Cohen, l’avocat de Geneviève L. Celle-ci avait obtenu en 2019 une libération conditionnelle pour être internée en hôpital psychiatrique. En Belgique, depuis une loi de 2002, le geste médical de l’euthanasie est autorisé pour mettre un terme à une souffrance psychique, autant que physique, dès lors que cette pathologie est «constante, insupportable et inapaisable». Le patient, mineur ou majeur, conscient au moment de sa demande, doit aussi pouvoir l’exprimer de manière «réfléchie et répétée» et sa situation médicale doit être jugée «sans issue», en vertu de la loi. «C’est cette procédure spécifique qu’a suivie Mme L., avec les différents avis médicaux à recueillir», a déclaré Me Cohen, confirmant que l’euthanasie avait été pratiquée mardi, le 28 février.