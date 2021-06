Paris (F) : Une femme inculpée dans l’accident mortel de trottinette

Le 16 juin, une Italienne de 32 ans avait perdu la vie après avoir été percutée deux jours plus tôt par une trottinette conduite par deux jeunes femmes, ayant pris la fuite.

Une jeune femme, soupçonnée d’avoir percuté à trottinette électrique à Paris une Italienne de 32 ans, qui est morte des suites de ses blessures, a été inculpée samedi, a-t-on appris auprès du parquet de la capitale. Interpellée jeudi en même temps qu’une autre jeune femme , elle a été mise en examen (inculpée) pour «homicide involontaire aggravé par deux circonstances», le délit de fuite et un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence. Selon deux sources proches de l’enquête, il s’agit d’une infirmière. L’autre personne est pour sa part ressortie libre de sa garde à vue vendredi.

Transportée à l’hôpital dans un état très grave, la victime, Miriam S., née à Rome et domiciliée dans la capitale française, était morte le 16 juin des suites de ses blessures. Dix jours après l’accident, la conductrice et la passagère présumées de l’engin ont été interpellées et placées en garde à vue.