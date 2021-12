Canton de Fribourg : Une femme inculpée d’assassinat pour le décès d’un enfant de 2 ans

La compagne d’un père de famille est prévenue d’assassinat, subsidiairement de meurtre, à la suite du décès d’une fillette de deux ans. Selon l’enquête, il ne peut pas s’agir d’un accident.

L’autopsie a permis de mettre en évidence de multiples traumatismes au niveau de la tête, du cou, du tronc et des membres, un œdème cérébral, une fracture à la base du crâne et des signes d’étouffement. La cause du décès est une asphyxie mécanique ; les lésions sont directement évocatrices de l’intervention d’un tiers.