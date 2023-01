Royaume-Uni : Une femme morte depuis plus de trois ans découverte dans son appartement

Une femme souffrant de troubles mentaux a été découverte dans un «état momifié, presque squelettique» après être restée morte pendant plus de trois ans, dans son appartement.

Selon la famille de la victime, son corps était dans un «état momifié, presque squelettique» lorsqu’il a été découvert. Et pour cause, Laura Winham, 38 ans, était décédée depuis plus de trois ans avant que son frère ne la découvre dans son appartement à Woking, au sud-est de l’Angleterre.