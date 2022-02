Etats-Unis : Une femme noire à la Cour suprême? L’idée hérisse les républicains

Devant la promesse de Joe Biden de nommer une Afro-Américaine au sein de la plus haute juridiction du pays, les sénateurs républicains s’offusquent d’une même voix.

«Je veux une candidate qui sache faire la différence entre un livre de droit et un catalogue» de mode, a lancé le sénateur John Kennedy.

«Une sorte de quota»

«Je veux une candidate qui sache faire la différence entre un livre de droit et un catalogue» de mode, a lancé le sénateur John Kennedy qui, en tant que membre de la commission judiciaire de la chambre haute, participera à l’interrogatoire de la juge choisie par Joe Biden. C’est en effet au Sénat que revient la tâche de confirmer les magistrats fédéraux.

Pourtant, sur les 115 juges qui ont siégé à la Cour suprême depuis sa création, 107 étaient des hommes blancs, contre deux hommes noirs et cinq femmes – quatre blanches et une Hispanique.

«Malhonnêtes»

«Les présidents américains ont toujours pris en compte une combinaison de facteurs politiques et les caractéristiques personnelles des candidats», souligne également Douglas Keith, juriste au sein du think tank Brennan Center for Justice dans un échange avec l’AFP.