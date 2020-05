Espagne

Une femme nue apparaît derrière lui, le web crie à l’infidélité

Un journaliste espagnol a fait polémique après l’apparition, lors d’une visioconférence, d’une demoiselle dénudée qui n’était pas son épouse.

Alfonso Merlos partipait par visioconférence à une émission diffusée sur YouTube quand une femme nue est brièvement apparue en arrière-plan, raconte 7 sur 7 . Cet incident a créé un certain malaise chez les internautes, d’autant plus qu’il s’est avéré que cette mystérieuse personne n’était pas l’épouse du journaliste, Marta Lopez.

Fraîchement divorcé

Il n’en fallait pas plus pour déclencher un mini-scandale sur les réseaux sociaux, où l’affaire «Melros Place» (référence à la série culte) a passionné les foules. Devant l’ampleur que prenait cette histoire, l’inconnue de la vidéo a tenu à rétablir la vérité. Alexia Rivas, 27 ans, a expliqué qu’elle était la nouvelle petite amie du journaliste, et qu’il était déjà divorcé quand elle avait commencé à le fréquenter il y a trois semaines.

«Quand nous avons commencé une relation, il était célibataire et le reste appartient à l’histoire. Je veux me concentrer sur le présent et mon avenir maintenant», a déclaré la journaliste dans le talk-show Socialité. La jeune femme a par ailleurs assuré qu’elle n’avait pas fait exprès d’apparaître à l’écran, contrairement à ce qu’affirment les gens qui l’accusent d’avoir voulu faire le buzz.