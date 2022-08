Eurotunnel: près de 400 passagers évacués après un incident

Incident dans l’Eurotunnel : «Une femme pleurait, une autre a fait une crise de panique»

«La navette a été amenée à un arrêt contrôlé et inspectée. Par mesure de précaution, pour leur sécurité et leur confort, nous avons transféré les passagers à bord vers une autre navette, via le tunnel de service», a-t-il poursuivi. Environ 400 personnes se trouvaient dans le train affecté. Des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des passagers empruntant à pied un tunnel, certains avec leurs affaires ou leur chien.