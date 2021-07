Londres : Une femme portant un tee-shirt «Charlie Hebdo» attaquée au couteau

La police a lancé un appel à témoins pour retrouver l’auteur de l’attaque qui a eu lieu dimanche après-midi dans le centre de la capitale anglaise.

Dans des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, on voit une personne vêtue de noir s’approcher d’une femme portant un tee-shirt marqué «Charlie Hebdo». Celle-ci est ensuite aperçue avec du sang sur la tête, prise en charge par un fourgon de police qui se trouvait à proximité. La police a indiqué avoir retrouvé un couteau à proximité de la scène après une fouille et a demandé aux témoins de la contacter, demandant en attendant de ne pas «spéculer sur le motif de l’attaque». «Nous n’en sommes qu’aux premiers stades de notre enquête et nous travaillons dur pour retrouver la personne responsable», a-t-elle insisté.