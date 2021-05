Allemagne : Une femme pour la première fois à la tête d’un grand groupe

Au moment où le pays discute de quotas dans les directions, le laboratoire Merck est devenu la première grande entreprise allemande à nommer à sa tête une femme.

Le laboratoire Merck est devenu ce week-end la première grande entreprise allemande à nommer à sa tête une femme, l’Espagnole Belén Garijo, au moment où le pays discute de quotas dans les directions des groupes nationaux. «Pour moi, il est plus important de ne pas être la dernière femme à la tête d’une entreprise du Dax», l’indice vedette de la Bourse Francfort, «que d’être la seule», confiait récemment cette médecin de formation, âgée de 60 ans, dans un entretien au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Entreprise familiale installée à Darmstadt, au sud de Francfort, Merck n’a jamais connu de patron féminin en 350 ans d’existence. Belén Garijo succède à Stefan Oschmann, 63 ans. Cette mère de deux enfants, supportrice du club de football Real Madrid, prend les rênes d’un groupe solide financièrement – il a dégagé l’an dernier un bénéfice net de près de 2 milliards d’euros – et à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il est ainsi fournisseur de fabricants de vaccins tels que l’alliance Biontech-Pfizer et Belén Garijo a dit ce weekend vouloir encore augmenter les livraisons dans les mois qui viennent.

Opposée aux quotas

La responsable dit devoir sa nomination uniquement au fait d’avoir travaillé «dur» tout au long de sa carrière et d’avoir saisi les opportunités «quand elles se présentaient». Si les rares femmes siégeant dans les états-majors des groupes allemand coiffent le plus souvent des fonctions de ressources humaines ou juridiques, qui ne les positionnent pas idéalement pour accéder à la direction suprême, Belén Garijo s’est rapidement imposée. Elle a tenu la barre du pôle santé de Merck et, avant de faire son entrée en 2011 dans le groupe, elle avait dirigé les opérations européennes de Sanofi-Aventis (aujourd’hui Sanofi).