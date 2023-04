France: Une femme qui a tué son épouse écope de 30 ans de prison

Cette thèse du «désenvoûtement» avait été écartée par l’avocate générale, qui avait qualifié le vaudou de simple motif pour «pousser» Christy D. vers le but poursuivi, «éliminer la mère de ses enfants» pour «obtenir un statut auprès» d’eux.

Quatre ans de mariage

La victime, Sylvia, employée d’un magasin de bricolage et mère de deux jeunes enfants, avait été tuée le 23 mars 2019 dans le parking de son immeuble de Paris. Son corps avait été retrouvé un mois plus tard dans un sous-bois de banlieue parisienne. Sylvia avait annoncé vouloir se séparer de Christy D. mi-2018, après quatre ans de mariage et avait commencé une nouvelle relation.