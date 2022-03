Verbier (VS) : Une femme se tue en faisant de la luge

La victime a percuté une dameuse stationnée sur les pistes. La police appelle à la prudence.

La police valaisanne rappelle que, si la luge est considérée comme l’un des sports d'hiver le plus populaire, les risques sont souvent sous-estimés. En Suisse, entre 6500 et 7000 personnes se blessent chaque année en pratiquant ce sport. Certains de ces accidents ont une issue mortelle.

Pour qu'une descente en luge ne se termine pas tragiquement, il vaut la peine de suivre les conseils de sécurité donnés par les bureaux de prévention des accidents: une veste d'hiver, un pantalon de neige et des gants sont considérés comme indispensables; porter un casque de sports de neige et des chaussures solides pour aider au freinage; des aides au freinage supplémentaires renforcent l'effet; faire attention à la vitesse et ne pas surestimer ses propres capacités de glisse; faire de la luge uniquement sur des pistes de luge balisées et sans obstacles.