Céligny (GE) : Une femme souffrant de troubles de la mémoire portée disparue

Ses proches n’ont plus de nouvelles d’elle depuis son départ de son domicile lundi à 19h.

La femme souffre d’un trouble de la mémoire et de l’orientation.

Une femme de 35 ans est actuellement recherchée par la police cantonale genevoise. La famille de la trentenaire n’a plus de nouvelles de cette dernière depuis son départ du domicile familial lundi 26 septembre aux alentours de 19h. Elle souffre d’un trouble de la mémoire et de l’orientation et n’a a priori pas de pièce d’identité, ni de téléphone ou d’argent sur elle.