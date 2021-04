ONU : Une femme sur deux dans 57 pays privée du droit à disposer de son corps

Près d’une femme sur deux dans 57 pays est privée des libertés liées à son corps, qu’il s’agisse de relations sexuelles, du recours à la contraception ou de la recherche de soins de santé, affirme un rapport de l’ONU publié mercredi.

Les auteurs de ce document annuel sur l’état de la population mondiale, réalisé par le Fonds des Nations unies pour la population ( FNUAP ), se sont penchés pour la première fois sur l’autonomie corporelle des femmes. Intitulé «Mon corps est le mien», le rapport détaille les atteintes aux droits des femmes dans ces pays, du viol à la stérilisation forcée en passant par l’imposition de tests de virginité et de mutilations génitales. Il se penche aussi sur l’interdiction faite aux femmes de décider pour leur propre corps, sans crainte de violences ou sans subir une décision de quelqu’un d’autre concernant leur intégrité physique.

«Ce manque d’autonomie corporelle a des implications massives au-delà des préjudices profonds pour les femmes et les filles» comme sur «la baisse potentielle de la productivité économique, une diminution des compétences et des coûts supplémentaires pour les systèmes de santé et judiciaires», note un communiqué du FNUAP.