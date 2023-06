Accident: Une femme termine sa course dans le lac de Zurich

Jeudi, vers 20h30, des passants ont signalé à la police cantonale zurichoise qu’une voiture de tourisme avait traversé le ponton et s’était jetée dans le lac de Zurich à Uetikon am See. Les secours, arrivés rapidement sur place, ont trouvé la conductrice en train de nager en direction de la rive. Elle a été prise en charge par les services de secours sur la terre ferme et transportée à l’hôpital pour un contrôle.