Fashion week de New York - Une femme trans noire en fauteuil roulant défile pour Moschino

«Ma vie a changé. Je l’ai fait!» Ce sont les mots d’Aaron Rose Philip, femme trans noire et handicapée, sur Twitter, qui a participé à son premier défilé, jeudi à la Fashion Week de New York.

Mannequin atypique, Aaron Rose Philip se déplace en fauteuil roulant depuis sa naissance. Pour présenter la collection printemps-été 2022 de la maison italienne Moschino, elle était vêtue d’un tailleur jaune. «J’espère que c’est le début d’un changement, que cela inspirera et permettra à plus de marques internationales d’inclure et de normaliser la présence des personnes handicapées dans leurs campagnes.»