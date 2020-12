Elle s’était engagée au préalable avec le club de Villa San Carlos, mais l’étape la plus difficile restait à venir: la validation du contrat par la Fédération argentine (AFA). Après avoir vu sa demande gelée à cause de la situation sanitaire, Gómez peut désormais souffler. L’AFA a jugé qu’elle présentait un taux de testostérone dans le sang acceptable. Elle devrait effectuer ses débuts face à Lanús, ce samedi.

«La route était longue, il y avait beaucoup d’obstacles, beaucoup de craintes et de tristesse, a-t-elle réagi sur Instagram. Ce qui m’a fait penser un jour que je ne serai personne, que je n’aurai jamais la possibilité d’être heureuse dans ma vie, est désormais inversé. Je vais réaliser un des plus grands objectifs de ma vie, que je pensais indispensable et qui n’allait jamais se produire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m’ont accompagnée et soutenue dès le premier instant, j’ai confiance en moi.»