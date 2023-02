Ecosse: Une femme transgenre condamnée à huit ans de prison pour viol

Écosse : Une femme transgenre condamnée à huit ans de prison pour viol

Isla Bryson, âgée de 31 ans et anciennement Adam Graham, avait été reconnue coupable le mois dernier du viol de deux femmes en 2016 et 2019 avant sa transition pour devenir une femme. Durant le procès, elle avait nié les viols, parlant de rapports sexuels consentis. Sa peine de huit ans de prison est assortie de trois années supplémentaires de liberté conditionnelle.

Son incarcération temporaire dans un établissement pour femmes avait suscité l’indignation dans la population et la classe politique écossaise et britannique, certains s’inquiétant pour la sécurité des autres prisonnières, dans un contexte plus général au Royaume-Uni de débats vifs sur les droits des personnes transgenres.