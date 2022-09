Rennes (F) : Une femme tuée dans une opération de police anti-drogue

Une femme de 22 ans a trouvé la mort et un homme de 26 ans a été blessé par un policier alors qu’ils tentaient d’échapper à un contrôle mené dans le cadre d’une opération anti-drogue à Rennes.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ont voulu intercepter un véhicule, mais le conducteur ne s’est pas arrêté et a voulu prendre la fuite. Un policier a tiré, le conducteur a été touché au bras et sa passagère, touchée par ricochet, est décédée.