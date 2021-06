France : Une femme tuée par balle par son ex-compagnon

La France a connu, vendredi, un nouveau féminicide. Dans l’Yonne, une trentenaire a été abattue par son ex-compagnon sur un parking. Connu pour violences, l’homme a été arrêté.

Le féminicide a eu lieu sur un parking public, dans le centre-ville de cette commune résidentielle de 4000 habitants, située au nord d’Auxerre. D’après des témoins alertés par les coups de feu et cités par la radio France Bleu, l’homme âgé de 34 ans a tiré par deux fois sur son ex-compagne, puis une troisième fois dix minutes plus tard. Le couple a deux jeunes enfants de 18 mois et 5 ans.