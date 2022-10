Succession Ueli Maurer: Une femme UDC se lance enfin dans la course au Conseil fédéral

Michèle Blöchliger, juriste de formation et âgée de bientôt 55 ans, est actuellement cheffe des finances de son canton. Elle siège à l’Exécutif depuis 2018. Auparavant, elle a été présidente fondatrice de l’UDC cantonale en 1999. Elle a également été députée pendant 16 ans au parlement de son canton. Elle a aussi travaillé dans des études d’avocats et pour de grandes banques et a dirigé une PME dans le canton de Zoug.

Bilingue allemand-anglais, l’élue, qui est originaire de Bâle, parle également de manière fluide le français et l’italien. Sur son site internet, elle indique en outre apprécier le whisky et les cigares, tout comme le vin et le fromage. Elle est en outre mariée et a trois enfants de 20 à 16 ans.