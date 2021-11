CAMBRIOLAGES – «Une fenêtre ouverte en oscillant battant équivaut à une fenêtre ouverte»

La période hivernale est propice aux cambriolages, mais pas seulement en raison de la tombée avancée de la nuit, comme le souligne Carmen Surber, porte-parole de la police cantonale de Zurich: «Les cambriolages n’ont plus lieu uniquement la nuit. Les cambrioleurs sont également actifs de jour, c’est pourquoi la police cantonale de Zurich effectue également des contrôles pendant la journée. Néanmoins, nous comptons sur le fait que les observations suspectes soient signalées au 117. Même s’il s’agissait d’une «fausse alerte», il n’y a aucune conséquence et cela ne coûte rien». Mieux vaut appeler une fois de trop qu’une fois trop peu.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, car depuis quelques années, le nombre de cambriolages est en baisse constante. On en a également compté moins pendant la pandémie: «Cela est probablement dû au fait qu’on ait demandé aux gens de rester chez eux et que la population est restée confinée en plus grand nombre. En outre, il était globalement plus difficile, voire impossible, de voyager pendant le confinement, ce qui a également entravé le tourisme criminel en Suisse», ajoute-t-elle.

Le nombre de cambriolages a baissé durant la pandémie, notamment parce que les gens étaient confinés chez eux. Pexels

Comment les cambrioleurs s’introduisent-ils dans une habitation?

Selon la situation, les cambrioleurs passent également par les portes de la maison ou la porte d’entrée, même s’ils préfèrent s’introduire à l’intérieur par les fenêtres ou les portes balcon. Les fenêtres ouvertes en oscillant battant représentent particulièrement un risque: «Une fenêtre ouverte en oscillant battant équivaut à une fenêtre ouverte et il faut donc veiller à fermer toutes les fenêtres avant de quitter son appartement ou sa maison», précise Carmen Surber. Et d’ajouter: «De la même façon, il faut toujours s’assurer que toutes les portes sont fermées à clé».

Comment dissuader les cambrioleurs?

D’après Carmen Surber, une méthode très efficace pour prévenir les cambriolages consiste à simuler une présence à l’intérieur de la maison. «Si vous allumez la lumière, cela peut déjà en soi dissuader un cambrioleur de s’introduire dans votre habitation. Les cambrioleurs agissent souvent de manière spontanée et s’introduisent dans des propriétés où il n’y a pas de lumière allumée, y compris en journée», explique-t-elle.

La meilleure façon de dissuader les cambrioleurs est de simuler une présence à l’intérieur d’une habitation, notamment en laissant une lumière allumée. Pexels

Une autre méthode consiste à utiliser des appareils qui imitent le bruit d’un téléviseur en marche ou qui diffusent des «bruits d’intérieur» typiques pour simuler une présence. Il existe une vaste gamme de dispositifs de ce genre, notamment des simulateurs d’ombres qui donnent l’impression que des personnes se déplacent dans la pièce.

Il existe des appareils (peu énergivores) qui simulent le bruit d’un téléviseur ou d’une radio en marche ou qui imitent une discussion entre des personnes. Pexels

«En principe, il faut éviter de signaler son absence. La boîte aux lettres doit être régulièrement vidée et il convient d’informer ses voisins de son absence. La police cantonale de Zurich propose aux propriétaires et locataires de bâtiments privés et industriels, des conseils gratuits contre les cambriolages. Les personnes intéressées peuvent y faire appel en remplissant le formulaire de contact», explique Carmen Surber.

Que faire lorsque le cambrioleur est déjà dans l’habitation?