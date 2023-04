Brünisried: Une ferme a été détruite par les flammes

Il ne reste guère plus que des cendres. Mercredi, vers 21h50, un incendie s’est déclaré dans une ferme de Brünisried. La bâtisse, qui contenait deux appartements, dont un inoccupé, a été complètement détruite. Les deux habitants, un homme de 66 ans et une femme de 75 ans, ont été relogés chez des voisins. Ils n’ont pas été incommodés par la fumée et il n’y a pas de blessé.