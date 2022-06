Canton de Berne : Une ferme en feu dans le Seeland, près de Bienne

Une épaisse fumée s’échappait d’une exploitation agricole dimanche matin entre Schwadernau et Aegerten.

Une ferme a pris feu entre Aegerten et Schwadernau (BE), au sud de Bienne, dimanche matin. Des images envoyées par des lecteurs reporters de «20 minutes» montrent une épaisse fumée s’échapper de l’exploitation agricole. Plusieurs véhicules de pompiers et l’ambulance étaient sur place selon une témoin.