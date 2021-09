Pays Bas - Faute de terre agricole, voici la ferme flottante

Pays Bas : Une ferme flottante unique au monde à Rotterdam

Une étable de trois étages occupée par 40 vaches a été créée dans le plus grand port européen au monde, faute de terre cultivable. Ce projet pourrait faire école.

Au milieu de grues et de porte-conteneurs dans le port de Rotterdam apparaît une scène surréaliste: un troupeau de vaches rumine paisiblement à quelques mètres au-dessus des eaux à bord d’une ferme flottante, «unique au monde».

La plateforme de verre et d’acier de trois étages doit représenter «l’avenir de l’élevage» aux Pays-Bas, petit territoire vulnérable à la montée des eaux et densément peuplé, où la terre agricole est devenue une denrée rare.

La ferme est construite en trois étages: le plancher des vaches en haut, l’étage où le lait est transformé en fromage, yaourt et beurre au milieu, et juste au-dessus de l’eau, la partie où les fromages sont affinés.

Durable et autosuffisante

«Nous voulons que la ferme soit durable et la plus autosuffisante possible», explique-t-elle auprès de l’AFP.

L’étable et les 40 vaches forment un contraste saisissant avec les énormes navires et la fumée des cheminées dans le plus grand port européen, où l’activité est responsable de 13,5% des émissions de carbone des Pays-Bas.