Cerneux-Péquignot (NE): Ferme historique ravagée par le feu

Un immense incendie a complètement détruit une ferme, mardi, au Cerneux-Péquignot. Le sinistre n’aurait pas de victime selon «rtn.ch». La rapidité avec laquelle les flammes ont entièrement ravagé l’exploitation rurale a interpellé le voisinage. «Nous avons été stupéfaits par la rapidité avec laquelle le feu s’est déclaré, et s’est propagé également au hangar situé à quelques mètres du bâtiment principal. A 10h45, je suis passé à proximité et je n’ai rien constaté. Vingt minutes plus tard, d’énormes flammes léchaient la ferme», a déclaré un voisin à «Arcinfo».