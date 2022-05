Canton de Berne : Une ferme part en fumée

Un incendie s’est déclaré mardi soir dans une exploitation agricole de Wiler bei Utzenstorf (BE). Les pompiers ont pu maîtriser les flammes qui n’ont fait aucune victime.

Une exploitation agricole de Wiler bei Utzenstorf (BE) a pris feu, mardi soir, peu avant 19 h 30. À l’arrivée des pompiers, une partie du bâtiment était entièrement la proie des flammes. Heureusement, les poneys et les chevaux qui se trouvaient dans l’écurie ont pu être mis en sécurité. Les habitants du logement adjacent ont pu également quitter le bâtiment par leurs propres moyens et personne n’a été blessé.