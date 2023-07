Richenthal bei Reiden: 400 porcelets périssent dans un incendie

Jeudi après-midi, il ne restait plus grand-chose: la grange avait brûlé et son toit s’était effondré. «Il faut maintenant récupérer les porcelets morts», ajoute-t-il. Environ 90 pompiers ont été mobilisés et ont pu empêcher que le feu ne se propage aux autres bâtiments et à la forêt. Une enquête est en cours.