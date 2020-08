Jussy (GE)

Une ferme ravagée par les flammes

Un sinistre s’est déclaré samedi dans la campagne genevoise. Les pompiers ont déployé de gros moyens.

Dix engins et plus d’une soixantaine de pompiers, professionnels et volontaires, ont été engagés à Jussy.

Un important incendie a eu lieu samedi après-midi dans une ferme située à la route de Bellebouche, sur la commune de Jussy (GE). Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) a été alerté à 15h13 et a dépêché vingt-quatre hommes et dix véhicules sur place, a indiqué le capitaine David Mautone. Quarante pompiers volontaires de Gy, Jussy et Meinier ont également été appelés.