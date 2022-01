Valais : Une «Ferrari» électrique pour emmener les petits en salle d’opération

L’association «Fleur de coton» a offert vendredi une voiturette électrique à l’hôpital de Sion. Désormais, les enfants de moins de 30 kg se rendront en à la salle d’opération avec ce moyen de transport ludique.

L’association «Fleur de coton» offre aux enfants de 3 à 8 ans et pesant moins de 30 kg, le transfert en Ferrari électrique: un moyen de transport autonome, mais aussi téléguidable et surtout beaucoup plus amusant qu’un lit d’hôpital. «Le but de cette joyeuse initiative est de diminuer les angoisses que cet événement si particulier peut provoquer dans l’imaginaire enfantin», précise Aude Juzan-Vouilloz, infirmière-cheffe d'unité de soins en pédiatrie, dans un communiqué diffusé par l’Association.