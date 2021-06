Ville de Genève - Une Fête de la musique décentralisée et plus longue

La trentième édition de la Fête de la musique aura bien lieu. C’est ce qu’a annoncé la Ville de Genève lundi. La manifestation se déroulera sur quatre jours, du 17 au 20 juin, plutôt que sur un week-end. Autre particularité, pas de concentration en vieille ville cette année, mais quelque 250 concerts de petite taille organisés dans cinq quartiers différents: Sécheron, Cornavin, Jonction-Plainpalais, Cité et Eaux-Vives. La programmation mettra les artistes de la région à l’honneur. Celles et ceux qui ont sorti un album entre 2020 et 2021 auront l’occasion de le vernir lors de la manifestation.

Extinction des feux à 22h

Les concerts commenceront tous à la même heure et seront séparés par de grandes pauses. Inutile de penser guincher jusqu’à point d’heure, puisque tous se termineront au plus tard à 22h. Le nombre de places sera limité, mais il ne sera pas possible de faire des réservations. Chaque scène aura sa jauge. Le public devra être obligatoirement assis et porter un masque, à l’exception des enfants de moins de 12 ans.